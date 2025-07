LEW Verteilnetz baut Logistikcenter

Die Netzsparte der Lechwerke baut am Standort Stuttgarter Straße in Augsburg ihr Logistikcenter aus und schafft damit, eigenen Angaben nach, mehr Versorgungssicherheit. Die neue Lagerhalle entsteht direkt an der Biberbachstraße und soll bis Ende 2025 fertiggestellt sein. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund sechs Millionen Euro.

„Durch den Erweiterungsbau schaffen wir die dringend benötigte Lager- und Logistikfläche, um den steigenden Materialbedarf durch Energiewende, Netzausbau und unser wachsendes Drittkundengeschäft zuverlässig zu bewältigen“, erklärt LEW-Vorstand Christian Barr. Das Logistikcenter lagert und verteilt eine Vielzahl an Materialien, die für die Netzversorgung, Netzsicherheit und das LEW-Kundengeschäft entscheidend sind.

Lager von LEW ermöglicht schnelles reagieren im Notfall

Gerade in Zeiten herausfordernder Lieferketten oder bei Extremwetterereignissen zeige sich der Wert des Ausbaus: Durch das frühzeitige Einlagern wichtiger Materialien wie Kabel, Sicherungen oder Schaltschränken könne LVN schnell reagieren und so die Netzstabilität in der Region sichern, heißt es. Dies sei ein zentraler Beitrag zum Gelingen der Energiewende. (AZ)