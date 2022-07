Augsburg

Licht im Botanischen Garten bleibt an – wie steht es um die Light Nights?

Plus Die Stadt streicht die Beleuchtungsabende im Botanischen Garten doch nicht - sie werden aber verkürzt. Wie steht es um die Light Nights, die zehntausende Menschen anlocken?

Die Stadtregierung möchte wegen der steigenden Energiekosten einen strikten Sparkurs einleiten. Auch kleine Einsparungen sollen dazu beitragen. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) kündigte deshalb an, dass die beliebten Beleuchtungsabende im Botanischen Garten, die im Sommer an Samstagen stattfinden, gestrichen werden. Doch nun folgt die Korrektur: Am Donnerstag teilte die Stadt mit, dass sie von dieser Idee wieder abrücke. Es gebe lediglich eine Verkürzung. Der beleuchtete Park ist samstags ab 16. Juli nicht mehr bis Mitternacht geöffnet, sondern nur bis 22.30 Uhr. Und wie steht es um die "Light Nights", die voriges Jahr im Herbst zehntausende Besucher in die Innenstadt gelockt haben?

