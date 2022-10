Lichter, Einkaufen, Volksfest: Das bietet Augsburg am Wochenende

Ringspiel im Irish Pub: Wer es kleiner und gemütlicher haben will, könnte am Samstag, 22. Oktober, am Ringspiel in Murdock's Irish Pub teilnehmen. Es handelt sich um ein traditionelles irisches Spiel - ein Ringbrett ist ein schildförmiges Brett mit 13 Haken, die mit den jeweiligen Punktzahlen gekennzeichnet sind. Die Spieler werfen Gummiringe an die Haken und die höchste Punktzahl gewinnt. Beginn ist in der Kneipe beim Roten Tor um 20 Uhr, teilnehmen können Teams mit sechs Personen. Wer gewinnt, bekommt ein handgemachtes Ringspiel.