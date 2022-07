Lichterzauber, Musikpicknick und Festival: Das ist am Wochenende geboten

Sommerliche Temperaturen kommen den vielen Freiluftveranstaltungen zugute. Ein Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende in Augsburg.

Eines ist schon einmal so gut wie sicher: Die Sonne wird am Wochenende die eine Besucherin und den anderen Besucher zu einer Freiluftveranstaltung in Augsburg locken. Wie auch in den vergangenen Wochen ist in der Stadt dafür viel geboten. Und auch für diejenigen, die sich bei den sommerlichen Temperaturen lieber im Inneren aufhalten, gibt es Programm. Ein Überblick.

Der Botanische Garten ist so oder so ein Publikumsmagnet. Auch an diesem Samstag, 16. Juli, findet dort wieder ein stimmungsvoller Beleuchtungsabend statt. Der Garten bleibt zu diesem Anlass bis 22.30 Uhr geöffnet (Kassenschluss 21.30 Uhr) und auch der Kastaniengarten, die Gastronomie im Botanischen Garten, lädt zum Dämmerschoppen ein. An musikalischer Umrahmung wird es ebenfalls nicht fehlen: Die Band Café Arrabiata spielt ab 19.30 Uhr im Rosenpavillon Hits aus "The Golden Twenties" - Unterhaltungsmusik der 1920er- und 1930er-Jahre. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.

DJ-Musik beim Golden Glimmer Musikpicknick am Parkhäusl

Wer DJ-Musik bevorzugt, ist im nahegelegenen Parkhäusl richtig. Dort veranstalten die Inhaber der Golden Glimmer Bar in Kooperation mit dem Parkhäusl am Samstag von 14 bis 23 Uhr das Golden Glimmer Musikpicknick. Wer das Kontrastprogramm sucht und lieber in der Welt der Wissenschaft abtauchen möchte, ist bei der Langen Nacht der Wissenschaft richtig. Durch die Hochschule, Universität und die Stadt Augsburg wird die Innenstadt zum Hörsaal und Forschungssaal. Am Samstag kann zwischen 18.45 und 23 Uhr Interessantes bei über 50 Programmpunkten in Rathaus, Stadtbücherei, Maximilianmuseum und Schaezlerpalais erfahren und entdeckt werden. Der Eintritt zu allen Vorträgen und Vorführungen ist frei.

Für ein ungezwungenes Beisammensein sorgt der Diakonieverein Eserwall, Eser 21, am Samstag mit seinem Eserfest, das nach einer coronabedingten zweijährigen Pause erstmals wieder stattfindet. Um 9 Uhr startet der Eserlauf in den Grünanlagen am Roten Tor, dessen Einnahmen für einen guten Zweck bestimmt sind (Infos unter www.eser21.de). Von 12 bis 16 Uhr findet das Straßenfest Am Eser statt.

22 Bilder Golden Glimmer Musikpicknick im Parkhäusl Foto: Annette Zoepf

Programm für Kinder und Jugendliche am Augsburger Gaswerk

Sommer, Sonne und gute Laune verspricht der Bezirksjugendring Schwaben, der am Sonntag, 17. Juli, zum Sommerfestival "Kids & Teens Open Air" am Gaswerk einlädt. Bei der Veranstaltung für Kinder, Jugendliche und Eltern ist ein Bühnen- und Platzprogramm mit Ballonkünstler, Shows, lokaler Gastronomie und unter anderem einer Chill-out-Area geboten. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 11 Uhr. Los geht es um 12 Uhr. Das Projekt wird aus dem "Bayerischen Aktionsplan Jugend" des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert.

Lesen Sie dazu auch