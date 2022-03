Der Lieferdienst Uber Eats startet in Augsburg

Exklusiv Ab Donnerstag ist Uber Eats auch in Augsburg aktiv. Die Stadt ist ein attraktiver Markt für das Unternehmen. So funktioniert das System.

Nicht erst seit Corona expandieren Lieferdienste nach Augsburg - und es kommen weitere dazu: Ab Donnerstag startet Uber Eats, ein Angebot für die Lieferung von Speisen, in der Fuggerstadt.

Laut Uber Eats, das weltweit in mehr als 6000 Städten auf sechs Kontinenten aktiv ist, bieten zum Start in Augsburg rund 50 heimische Restaurants ihre Gerichte über die Online-Plattform an. Möglich sind demnach Bestellungen von gesunden, veganen Gerichten ebenso wie regionale Küche oder Gerichte von Feinschmeckerlokalen. Sie werden von den Kurieren, die in der Regel mit Fahrrädern und E-Bikes unterwegs sind, nach Hause, aber auch in Parks oder ins Büro geliefert.

15 Bilder Diese Geschäfte haben 2021 in Augsburg eröffnet und geschlossen Foto: Ulrich Wagner

Nachfrage nach Lieferdiensten wie Uber Eats ist in Augsburg groß

Uber Eats funktioniert damit ähnlich wie die in Augsburg bereits bekannten Essens-Lieferdienste Lieferando oder das Augsburger Angebot Boxbote. Über die App wählt der Kunde Restaurant und Gericht aus, das er dann geliefert bekommt. Die Bezahlung ist über die App möglich. Dass der Markt an entsprechenden Angeboten noch nicht gesättigt ist, würden die Kunden selbst belegen, heißt es. Ein Uber-Sprecher teilt mit: "Dass Augsburg Appetit auf Uber Eats hat, zeigen unsere Zahlen - rund 4000 Bestellversuche haben wir allein im letzten Jahr in Augsburg registriert." Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen aber noch gar nicht vor Ort aktiv.

Mit dem Markteintritt in Augsburg setzt Uber Eats seinen Expansionskurs fort. Zehn Monate nach der ersten Essenslieferung in Berlin kann die App nunmehr in 15 deutschen Städten genutzt werden, Ende des Jahres will Uber Eats in mehr als 60 Städten verfügbar sein. (nist)