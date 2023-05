Liegen gebliebener Zug vor Mering: Jetzt steht die Ursache fest

Go-Ahead und DB Netz führen den längeren Stillstand vor Mering auf Unstimmigkeiten zwischen Lokführer und Fahrdienstleiter zurück. Nun wird das Regelwerk geprüft.

Etwa eineinhalb Wochen nachdem ein mit 600 Fahrgästen besetzter Pendlerzug kurz vor Mering eineinhalb Stunden auf freier Strecke stand, herrscht mehr Klarheit zur Ursache. Wie berichtet hatte es nach einer Zwangsbremsung Unstimmigkeiten zwischen dem Triebwagenführer von Go-Ahead und dem Fahrdienstleiter der DB über das Vorgehen gegeben. Go-Ahead und DB Netz erklärten am Freitag in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass es dabei konkret um die Frage ging, ob eine Anweisung des Fahrdienstleiters zur Wiederaufnahme der Fahrt mündlich oder schriftlich zu erfolgen hatte.

Zug stand vor Mering still: Schriftliche oder mündliche Anweisung?

Der Zug war kurz vor Mering zwangsgebremst worden, nachdem der Lokführer es versäumt hatte, eine bestimmte Taste zu betätigen. In diesem Fall geht die Technik auf Nummer sicher und stoppt den Zug. Laut der Stellungnahme der Bahnunternehmen bat der Lokführer den Fahrdienstleiter dann um eine schriftliche Anweisung, die ihm die Weiterfahrt erlaubt hätte.

Der Fahrdienstleiter war hingegen der Auffassung, dass die mündliche Genehmigung via Zugfunk reiche. "Leider hat sich die Klärung zu lang hingezogen", so die Unternehmen. Wie berichtet mussten Notfallmanager beider Firmen zum Zug eilen, um die Situation aufzulösen. Auch die Bundespolizei war vor Ort, nachdem festsitzende Reisende dort angerufen hatten. Eine Frau erlitt eine Panikattacke.

600 Fahrgäste betroffen: DB und Go-Ahead entschuldigen sich

Beide Unternehmen entschuldigten sich für die lange Wartezeit. "Klar ist: Ein solcher Vorfall darf sich nicht wiederholen", heißt es in der Erklärung. Die DB Netz prüfe nun, ob das Regelwerk in der Formulierung präzisiert werden muss. Die Handlungsanweisungen sind für Lokführer und Fahrdienstleiter bindend, um die Sicherheit zu gewährleisten. In der Vergangenheit hatte es auch schon schwere Unfälle gegeben, weil Handlungsanweisungen missachtet worden waren. Darauf wies zuletzt der Fahrgastverband Pro Bahn hin. Insofern sei im Zweifelsfall der Stillstand des Zuges ein richtiges Mittel. Inakzeptabel sei aber die lange Dauer bis zur Klärung.