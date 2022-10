Lienne ist eine Runde weiter bei "The Voice of Germany"

Die junge Augsburger Sängerin konnte sich im "Battle" gleich gegen doppelte Konkurrenz durchsetzen. Damit sind nun zwei Augsburgerinnen in der nächsten Runde.

"Ich habe richtig Bock weiterzukommen", meinte die Augsburger Sängerin Lienne vor ihrem Auftritt in der Musik-Fernsehshow "The Voice of Germany". Sie trat am Freitagabend im sogenannten "Battle" gleich mit zweifacher Konkurrenz an. Gemeinsam mit Renee Bludau und Jerome Mitchell präsentierte die Künstlerin „FourFiveSeconds“ von Rihanna, Kanye West und Paul McCartney.

Mark Foster: "Lienne, du bist förmlich explodiert"

Coach Mark Foster zeigte sich von dem gesamten Auftritt sehr angetan, entschied sich schließlich aber dafür, mit der jungen Augsburgerinnen in die nächste Runde – die sogenannten Sing offs – zu gehen. "Lienne, du bist förmlich explodiert", lobte er die Performance der jungen Frau, die mit bürgerlichem Namen Selin Üstün heißt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Damit sind jetzt zwei Augsburgerinnen weiter bei "The Voice of Germany". Tami Rahman, Schützling von Coach Rea Garvey, holte sich bereits das Ticket für den nächsten Auftritt. (bau)