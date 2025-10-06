Light Nights in Augsburg: Das ist zum Event in der Innenstadt los

Es ist ein farbenfrohes Spektakel – und ein Lichterfest, das die Stadt in dunklen Herbstnächten erstrahlen lässt: Die Light Nights Augsburg finden auch 2025 wieder im Oktober statt. Drei Tage lang verwandelt sich die Innenstadt wieder jeden Abend in ein kunterbuntes Freiluftkunstwerk.

Light Nights Augsburg: 2025 strahlt die Innenstadt Mitte Oktober

Wer die Light Nights noch nicht kennt, wird staunen: Ab Einbruch der Dunkelheit sind bekannte Augsburger Gebäude nicht mehr wieder zu erkennen. In verschiedensten Farben und Formen schmücken Lichtinstallationen und Animationen die schönen Bauten der Innenstadt rund um den Rathausplatz.

Die Light Nights locken jedes Jahr Tausende Besucher zu einem ganz besonderen Abendspaziergang in die Augsburger City. Doch die vielen bunten Lichter sind nicht der einzige Grund, genau an diesem Oktober-Wochenende einen Ausflug in die Innenstadt zu planen: Auch die beliebte lange Einkaufsnacht wird an diesem Wochenende stattfinden. Viele Geschäfte haben am Freitagabend bis 23 Uhr geöffnet und laden zu einem besonders späten Einkaufsbummel ein. Bereits seit mehreren Jahren setzt der Handel auf diese Kombination, die sich in der Augsburger Innenstadt eingespielt hat.

Termin und Uhrzeit der Light Nights 2025 in Augsburg

Die Light Nights finden in jedem Jahr Mitte bis Ende Oktober in Augsburg statt, in diesem Jahr ist es bereits am vorletzten Oktoberwochenende soweit. Das sind die Termine der Light Nights 2025:

Freitag, 17. Oktober

Samstag, 18. Oktober

Sonntag, 19. Oktober

Die Lichtinstallationen finden jeweils ab Einbruch der Dunkelheit statt. Geplant sind Uhrzeiten von 19 Uhr bis 23 Uhr.

Thema der Light Nights 2025 in Augsburg

Jedes Jahr gibt es zu den Light Nights ein ganz bestimmtes Thema, um das sich die Lichtinstallationen an den Gebäuden in Augsburg drehen. Im vergangenen Jahr stand alles im Zeichen von Future und Space. Um welche Motive die Animationen bei den Light Nights dieses Jahr kreisen, wird von der Stadt Augsburg noch kurz vor dem Event bekannt gegeben.

Augsburg Marketing stellt als Veranstalter sicher, dass die Light Nights 2025 für alle zugänglich und kostenlos sind. Der Strom für das Lichtspektakel wird von den Stadtwerken Augsburg bezogen und besteht zu 100 Prozent aus Ökostrom. Das Stadtmarketing arbeitet für das Event mit den Machern der Reihe „Festival of Lights“ zusammen, die eine gewisse Expertise auf dem Gebiet entwickelt haben.

Ähnliche Veranstaltungen wie die Augsburger Light Nights gab es bereits in New York, Toronto, Dubai oder Bukarest. Auch das Berliner „Festival of Lights“ gehört zu den bekanntesten Lichtfestivals weltweit.