Augsburg

Light Nights und Einkaufsnacht: Geht die Kombination diesmal auf?

Plus Letztes Jahr feierte die Verbindung von Light Nights und langer Einkaufsnacht Premiere. Der Andrang war teils verhalten. Trotzdem gibt es nun eine Neuauflage.

Durch die Straßen der nächtlichen Stadt flanieren, die kunstvoll beleuchteten Gebäude bestaunen und vielleicht gleich noch auf die Suche nach dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk gehen – das können die Besucher am Freitagabend bei der Augsburger Shopping Night, die mit dem Start der Light Nights zusammenfällt. Im vergangenen Jahr feierte diese Kombination Premiere. Doch die litt unter einigen Anlaufschwierigkeiten. Bei manchen Geschäften standen die Kunden vor verschlossenen Türen, andere Händler sperrten den Laden früher zu, weil der Andrang ausblieb.

Dennoch habe sich der Innenstadtgewerbebeirat auch in diesem Jahr mehrheitlich für eine Einkaufsnacht in Verbindung mit den Light Nights ausgesprochen, so Ekkehard Schmölz, der Leiter der städtischen Marketinggesellschaft Augsburg Marketing. Schmölz sagt, er sei guter Dinge, dass diese Kombination am Freitag für alle Beteiligten funktionieren wird. "So etwas braucht einen gewissen Gewöhnungseffekt." Bei der Nachbetrachtung des vergangenen Jahres hätten viele Händler, die ihr Geschäft für die Einkaufsnacht geschlossen ließen, persönliche Gründe für die Entscheidung angegeben. Dabei habe sicherlich die bei vielen damals schon angespannte Personalsituation eine Rolle gespielt, aber auch noch eine gewisse Nach-Corona-Zurückhaltung. Grundsätzlich, sagt Schmölz, halte er die Einkaufsnacht an diesem Termin für eine Steilvorlage für den Handel. "Wenn man da ein bisschen was draus macht, dann funktioniert das auch. Aber einfach nur den Laden aufsperren, reicht nicht. Da muss man etwas bieten. Hier muss der Handel auch umdenken."

