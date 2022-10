Light- und Shopping-Night: Stadtwerke passen Bus- und Straßenbahntakt an

Mit Light und Shopping Night warten am kommenden Wochenende zwei größere Veranstaltungen in der Augsburger Innenstadt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Mit Shopping- und Light-Night sind für das kommende Wochenende in der Augsburger Innenstadt größere Veranstaltungen geplant. Das Lichtkunst-Festival "Light Nights" soll von kommendem Freitag bis Sonntag, jeweils 19 bis 23 Uhr, die lange Einkaufsnacht "Shopping Night" am Freitag bis 23 Uhr stattfinden. Dies wird spürbare Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt haben.

Wie die Stadtwerke Augsburg (SWA) mitteilen, können die Busse und Straßenbahnen am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 18 und 23 Uhr nicht über Rathaus- und Moritzplatz fahren. Während der Shopping Night am Freitag fahren die Straßenbahnen bis 23 Uhr im 7,5-Minuten-Takt, die Buslinien 22 und 23 fahren bis Betriebsende im 15-Minuten-Takt bis zum Königsplatz. Am Samstag und Sonntag fahren die Buslinien 22 und 23 bis 23 Uhr zum Königsplatz.

Die Straßenbahnlinie 1 aus Lechhausen kommend wendet an der Pilgerhausstraße. Fahrgäste aus Richtung Lechhausen können an der Haltestelle Berliner Allee in die Buslinie 22 umsteigen und weiter Richtung Innenstadt fahren. Die Linie 1 aus Göggingen kommend wird am Königsplatz mit der Tramlinie 4 Richtung Oberhausen Nord verknüpft. Die Straßenbahnlinie 2 wird zwischen den Haltestellen Königsplatz und Wertachbrücke über das Staatstheater, Klinkertor und Curt-Frenzel-Stadion umgeleitet. Es fährt ein Ersatzbus B2 zwischen Oberhauser Bahnhof und dem Augsburger Hauptbahnhof. Dieser fährt in beide Richtungen die entfallenden Haltestellen Senkelbach, Fischertor, Mozarthaus/Kolping und Dom/Stadtwerke an.

Stadtwerke Augsburg kündigen Umleitungen an

Die Buslinien 22 und 32 fahren in beide Richtungen die Haltestellen Rathausplatz und Moritzplatz nicht an und weichen stattdessen über das Rote Tor aus. Die Fahrgäste werden nach Angaben der Stadtwerke über die digitale Fahrgastinfo an den Haltestellen informiert. Ebenfalls sollen sich aktuelle Abweichungen vom Fahrplan immer in der SWA-Mobil-App finden. (AZ)