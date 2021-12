Linie 3 nach Königsbrunn: Stadtwerke ziehen erste Bilanz

Plus Wie läuft die Linie 3 nach Königsbrunn? Für aussagekräftige Fahrgastzählungen ist es nach einer Woche zu früh, doch die Verkehrsbetriebe sind bisher zufrieden.

Die Stadtwerke haben nach einer Woche Betrieb auf der verlängerten Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn eine erste Bilanz gezogen. Die neue Verbindung werde gut angenommen, so Stadtwerke-Planungsleiterin Sandra Ender. "Genaue Aussagen zu den Fahrgastzahlen können wir aber erst nach einiger Zeit treffen", so Ender. Ein Teil der Fahrzeuge zählt automatisch die Zahl der Fahrgäste, aussagekräftige Zahlen gebe es aber erst nach längerem Betrieb mit Erfassung zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Die Stadtwerke gingen bei der Planung von 10.000 Fahrgästen pro Tag auf dem neuen Linienabschnitt aus (Vor-Corona-Zahl).