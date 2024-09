Unbekannte haben in der Nacht auf Montag die Briefkästen von zwei Augsburger AfD-Mitgliedern mit Bauschaum gefüllt und Straßen mit Schriftzügen beschmiert. Ein Vorfall ereignete sich an der Wohnadresse eines 26-Jährigen in Hochzoll. Der andere bei Familienmitgliedern eines weiteren AfD-Mitglieds in Göggingen. Nun ermittelt die Polizei.

Ina Marks