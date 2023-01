Linke benennt Kandidaten für Land- und Bezirkstag

Mit Frederik Hintermayr geht ein erfahrener Kandidat erneut ins Rennen. Wer sich sonst noch zur Wahl stellt.

Die Partei Die Linke hat ihre Kandidaten für Landtags- und Bezirkstagswahl festgelegt. Für den Landtag schickt sie im Stimmkreis Augsburg Ost den ehemaligen Bezirksrat Fritz Effenberger ins Rennen. Für den Stimmkreis Augsburg-West wurde Niko Thomas gewählt. Der gelernte Pflegefachhelfer schließt in den kommenden Monaten sein Studium der Sozialwissenschaften ab und ist aktives Mitglied des parteinahen Jugendverbandes Linksjugend Solid.

Für den Bezirkstag kandidiert im Stimmkreis Augsburg-Ost der Linken-Kreisvorsitzende Frederik Hintermayr. Er gehört dem Gremium seit 2013 an und kündigte auf der Versammlung zudem seine Kandidatur als Spitzenkandidat der schwäbischen Liste an. "Im Bezirkstag gibt es noch viel für mich zu tun. Ich möchte weiterhin eine konsequente Stimme für die Pflege sein und auch meinen Einsatz für psychisch Erkrankte fortsetzen." Im Stimmkreis Augsburg-West kandidiert der Wahlkreismitarbeiter und Student Maximilian Richter. Er gehört dem Linken-Kreisvorstand an und war bereits bei der vergangenen Landtags- und Bezirkstagswahl Teil der Wahlkampfleitung. (AZ)