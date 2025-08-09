Icon Menü
Augsburg: Linke Gruppierung hält Vortrag im „JuZe“: Was ist der Hintergrund?

Augsburg

Linke Gruppierung hält Vortrag im „JuZe“: Was ist der Hintergrund?

Das linke „Solidaritätsnetzwerk Augsburg“ organisiert eine Veranstaltung in den Räumen des Jugendzentrums in Pfersee. Die AfD kritisiert das, der Stadtjugendring widerspricht.
Von Jan Kandzora
    Mitglieder der linken Szene in Augsburg haben einen Vortrag in einem Jugendzentrum des Stadtjugendrings gehalten. Foto: Annette Zoepf (Symbol)

    Ein Vortrag in den Räumen des Jugendzentrums in Pfersee sorgt für Kritik von der Augsburger AfD. Hintergrund ist eine Veranstaltung, die den Titel „Wer ist die Identitäre Bewegung & was können wir gegen sie tun?“ trug. Die rechtsextreme sogenannte Identitäre Bewegung hatte zuvor Flyer an bayerischen Schulen verteilt, offenbar auch in Augsburg. Ausrichter des Vortrags war eine Gruppierung, die sich „Solidaritätsnetzwerk Augsburg“ nennt und offenbar enge Verbindungen zu linken und teils auch zu vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuften Gruppen in der Stadt unterhält. Nach der Beteiligung einer linksextremen Gruppe am Modular-Festival sieht sich der Stadtjugendring damit erneut einer Debatte über seine politische Ausrichtung ausgesetzt.

