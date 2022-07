Linke: Neuer Kreisvorstand will Beratung ausbauen

Christine Wilholm und Frederik Hintermayr sind neue Kreissprecher in Augsburg. Wie sie die Partei für Wähler attraktiver machen wollen.

Die Augsburger Linke hat auf ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Kreisvorstand gewählt. Stadträtin Christine Wilholm und Bezirks- und Stadtrat Frederik Hintermayr sind jetzt Kreissprecherin und Kreissprecher.

Beide hatten den Kreisverband bis zum Jahr 2020 geführt. Nun gehen sie wieder an den Start. Die weiteren Mitglieder des Vorstands sind Schatzmeister Maximilian Arnold sowie Meret Krapf, Alexandra Schöne und Maximilian Richter. Jugendpolitische Sprecherin ist Elisabeth Wiesholler. Wilholm sagte, die Linke befinde sich derzeit in einer schweren Krise. Es gehe darum, wieder als "glaubwürdige und verlässliche Stimme für soziale Gerechtigkeit" wahrgenommen zu werden.

Linke: In Augsburg gibt es viel zu tun

Hintermayr und sie hätten in der Vergangenheit bewiesen, dass sie den Kreisverband zusammenhalten können. Hintermayr sagte, gerade in Augsburg, der ärmsten Stadt Bayerns, gebe es viel zu tun. Bei steigenden Preisen für Miete, Energie und Mobilität hätten viele Augsburgerinnen und Augsburger existenzielle Zukunftsängste. Die Augsburger Linke werde deshalb ihr Sprechstunden- und Beratungsangebot in den kommenden Wochen massiv ausbauen. (eva)