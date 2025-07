Literatur hautnah: Hannes Wirlinger begeistert Schüler am Jakob-Fugger-Gymnasium

Einen besonderen Vormittag durften die Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Klassen des Jakob-Fugger-Gymnasiums erleben: Der renommierte österreichische Schriftsteller und Drehbuchautor Hannes Wirlinger war zu Gast und brachte nicht nur sein neues Buch „Die Fürstin der Raben“ mit, sondern auch eine große Portion Begeisterung für Literatur.

Bekannt wurde Wirlinger spätestens 2020, als er für seinen Roman "Der Vogelschorsch" mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet wurde. In Augsburg stellte er nun sein aktuelles Werk vor und fesselte die Jugendlichen mit einer rund 30-minütigen Lesung, die einen atmosphärischen Einblick in die düstere, zugleich poetische Welt seines neuen Romans bot.

Besonders beeindruckte die offene und sympathische Art des Autors. Im Anschluss an die Lesung nutzten viele Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, Fragen zu stellen – nicht nur zur Entstehung des Buchs, sondern auch zum Schreiben allgemein, zum Finden von Geschichten und zur Rolle von Literatur in einer zunehmend digitalen Welt. Dabei wurde schnell deutlich: Auch in Zeiten von Social Media und Streaming-Diensten ist das Interesse an Büchern keineswegs verloren. Die Fragen der Jugendlichen waren durchdacht, kritisch und neugierig – ein klares Zeichen dafür, dass gute Geschichten auch heute noch junge Menschen erreichen können.

Die Begegnung mit dem Autor machte Literatur für viele greifbar und lebendig. Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die Europäische Union, die im Rahmen ihres Bildungsprogramms "Comenius" den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch an europäischen Schulen fördert. Der Besuch von Hannes Wirlinger am Jakob-Fugger-Gymnasium wird den Schülerinnen und Schülern sicherlich nicht nur in Erinnerung bleiben, sondern vielleicht auch die eine oder den anderen dazu inspirieren, selbst zur Feder zu greifen – oder einfach mal wieder ein gutes Buch zur Hand zu nehmen.

