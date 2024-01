Augsburg

17:22 Uhr

LKA ermittelt: Augsburger Polizist soll in Drogendelikte verstrickt sein

Plus Die internen Ermittler des Landeskriminalamtes gehen dem Verdacht nach, dass sich ein Augsburger Polizist strafbar gemacht haben könnte. Viele Details sind noch unklar.

Von Jan Kandzora

Der Polizist, der Drogen unterschlägt oder konsumiert, ist ein beliebtes Filmthema; Denzel Washington brachte die Darstellung eines solchen korrupten Drogenermittlers in "Training Day" einen Oscar ein. In Augsburg dreht sich nun ein Ermittlungsverfahren um die Frage, ob ein Beamter eines städtischen Reviers in Drogendelikte verstrickt sein könnte. Es ist ein Fall, bei dem noch viele Fragen offen sind – bei dem jedoch ein Detail aufmerken lässt.

Wie ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes auf Anfrage bestätigt, ermittele man gegen "einen Beschäftigten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz". Konkret geht es nach Informationen unserer Redaktion um einen Polizisten, der zuletzt im Innenstadtrevier des Präsidiums beschäftigt war. Die Beamten, die hier tätig sind, haben einen der anstrengendsten Jobs im Polizeialltag der Stadt. Es gibt im Zentrum deutlich mehr Einsätze als in den anderen Stadtteilen, das Nachtleben in der Maxstraße, jede Menge Demonstrationen, viele Veranstaltungen, die Drogenszene am Königsplatz.

