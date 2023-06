Lkw-Fahrer hat nach einer Polizeikontrolle ein größeres Problem

49-Jähriger wird in Lechhausen kontolliert. Es stellt sich heraus, dass ihm der Führerschein bereits entzogen ist.

Der Führerschein war ihm entzogen. Dennoch setzte sich ein 49-jähriger Mann wieder hinters Steuer. Bei einer Polizeikontrolle flog der Schwindel auf.

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei gegen 17 Uhr einen 49-Jährigen in einem Lastkraftwagen in der Kalterer Straße. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Fahrer die Ladung nicht korrekt gesichert hatte. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. (möh)