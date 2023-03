Lkw-Fahrer mit Handy in der Hand und gefälschten Kennzeichen unterwegs

Weil ein Lkw-Fahrer sein Mobiltelefon im Augsburger Stadtteil Lechhausen benutzte, wurde er kontrolliert. Dabei stellten die Beamten weitere Vergehen fest.

Mit einem Handy in der Hand und einem gefälschten Kennzeichen war am Dienstag ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf der Aindlinger Straße in Lechausen unterwegs. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Gegen 12.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon nutzte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann an seinem Lkw ein britisches Kennzeichen und ein vermeintlich französisches Kennzeichen angebracht hatte. Das französische Kennzeichen erkannten die Beamten laut Polizeibericht als "Totalfälschung". Zudem lag gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot vor, dem zufolge er kein Fahrzeug führen durfte. Nach Recherche der Beamten war auch sein Lkw nicht zugelassen und besitzt damit keine gültige Versicherung. Da der Mann aus Großbritannien kommt, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Strafe (Sicherheitsleistung) in Höhe von 3.600 Euro erhoben. (ziss)