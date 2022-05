Prozess soll klären: Wie kam es, dass ein Lkw eine Radlerin überrollte?

Plus Ein 24-Jähriger überrollt beim Neuen Ostfriedhof in Augsburg eine 81-jährige Radlerin. Im Prozess zeigt sich: Der Unfall war ungewöhnlich, die Schuld des Mannes gering.

Es war ein tragischer Unfall: Am 24. Juni 2021 um die Mittagszeit wurde eine 81 Jahre alte Radlerin auf der Zugspitzstraße auf Höhe des Neuen Ostfriedhofes von einem Laster überrollt und getötet. Ein Prozess vor Amtsrichterin Teresa Freutsmiedl wegen fahrlässiger Tötung gegen den Lkw-Fahrer, 24, war der Ursache des zunächst rätselhaften Geschehens jetzt auf der Spur.