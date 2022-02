Geistesgegenwärtiger Lkw-Fahrer verhindert Unfall auf der B17 in Augsburg

Mitten auf der B17 in Augsburg wird einem Sattelzug-Fahrer schwarz vor Augen. Auch Dank eines Helfers passiert nichts Schlimmeres.

Nur mit Not ist Donnerstagfrüh in Augsburg ein möglicherweise schwerer Unfall verhindert worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war gegen 8.30 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der B17 in Richtung Süden unterwegs, als ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde. Geistesgegenwärtig lenkte es sein Fahrzeug zur Seite, hielt am Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle "Holzweg" an und stellte sein Fahrzeug ab. "Hierdurch verhinderte er wohl ein drohendes Unglück auf der zu dieser Zeit stark befahrenen Bundesstraße", heißt es in der Mitteilung.

Lkw-Fahrer verhindert schweren Unfall auf der B17 in Augsburg

Dass nichts Schlimmeres passierte, ist auch einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei zu verdanken. Er bemerkte den Vorfall, eilte dem Fahrer zu Hilfe und verständigte Polizei sowie Rettungsdienst. Dadurch konnte der Lkw-Fahrer zeitnah zur Untersuchung in die Uniklinik gebracht werden. Er blieb dort zur weiteren Beobachtung. Die Polizei stellte seinen Lkw verkehrssicher ab. (kmax)