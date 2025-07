Localbahn: Eine Einrichtung mit langer Vergangenheit sucht ihre Zukunft

Die Augsburger Localbahn hat in den vergangenen Jahren zunehmend weniger Waren transportiert: Die beförderten Mengen gingen sowohl im Augsburger Netz als auch auf Strecken im Überland-Güterverkehr deutlich zurück. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 670.000 Gewichtstonnen, die von den orangen Loks der Localbahn gezogen wurden. Zum Vergleich: 2014 waren es noch knapp 1,1 Millionen Tonnen gewesen. Das klassische Geschäft, Augsburger Fabriken über den eigenen Schienenanschluss mit Rohstoffen zu versorgen, werde zunehmend schwieriger, so Geschäftsführer Helmuth Schmitt. Man wolle gleichwohl das Gleisnetz in Augsburg erhalten - und hofft auf Wachstum an anderer Stelle.

Auf der West-Strecke durch Pfersee fährt nur ein Zug pro Woche

Seit 1889 ist die Localbahn in Augsburg unterwegs. Gegründet wurde die Industriebahn auf Betreiben von 15 Unternehmen, die zunehmend Schwierigkeiten sahen, Rohstoffe, Waren und Kohle über Pferdefuhrwerke durch die Straßen zu transportieren. Über Jahrzehnte hing fast jedes große Augsburger Unternehmen am ringförmigen Schienenstrang, mit dem Stärkerwerden der Lkw-Logistik und rollender Lagerhaltung ab den 1990er Jahren verlor die Localbahn nach und nach Kunden in Augsburg, stieg dafür in den Frachtverkehr außerhalb Augsburgs ein. Inzwischen konzentrieren sich die Aktivitäten im Stadtgebiet auf Fabriken im Norden mit MAN und dem Lechhauser Industriegebiet. Der Südstrang nach Haunstetten wird, seit Airbus sich von der Bahn-Logistik verabschiedet hat, als Waggon-Abstellstrecke genutzt. Auf dem Westring durch Göggingen, Pfersee und Oberhausen fährt aktuell vielleicht einmal pro Woche ein Zug, die Stichstrecken zu (früheren) Fabriken sind heute oftmals nur noch als Grünstreifen erahnbar.

Sorgen macht der Localbahn, dass es in Augsburg weniger Fabriken gibt. „Unternehmen wie Osram oder das Schwellenwerk in Lechhausen brechen weg, ohne dass dort Ersatz nachkommt“, sagt Schmitt. Dafür müsse man stärker in die Aquise gehen. „Wir wollen noch den einen oder anderen ansprechen, der in der Nähe des Gleises liegt“, sagt Schmitt. Eine Potenzialstudie der Technischen Hochschule sehe noch Möglichkeiten. „Augsburg ist da relativ einmalig, weil die Eisenbahn große Teile des Stadtgebiets erreicht. Wenn man die Verkehrswende erreichen will, dann müssen Güter von der Schiene auf die Straße“, betont Schmitt. MAN setzt seit einigen Jahren wieder verstärkt beim Transport von großen Motoren auf die Localbahn.

Um die vor 100 Jahren noch einsam gelegene Zentrale der Localbahn an der Friedberger Straße entstanden das Wolfram- und das Herrenbachviertel. Foto: Thomas Hosemann

Als die Stadt vor einigen Jahren den Verkauf von Streckenteilen ins Spiel brachte, um innovative Mobilitätsideen auszuprobieren, winkte die Localbahn prompt ab. Auch heute komme ein Verkauf nicht infrage. „Der Ring ist eine Perle, die man nicht in die Tonne treten sollte.“ Andere Städte hätten diese Möglichkeit gar nicht. Schmitt sagt, dass man aber auch bei der Localbahn weiterdenken müsse in Richtung einer City-Logistik mit E-Transportern oder Lastenrädern abseits vom Transport von Waren im Industrie-Maßstab. Die immer wieder aufkommende Idee eines Passagierverkehrs wird hingegen skeptisch gesehen - schon aufgrund der Eingleisigkeit wäre ein dichter Takt kaum möglich. Ziel sei weiterhin, die Localbahn als Güterbahn zu stärken, heißt es auch von der Stadt.

Geschäft im regionalen Güterverkehr soll gesteigert werden

Um bei der Tonnage einigermaßen stabil zu bleiben, will die Localbahn künftig wieder verstärkt ins Geschäft mit dem regionalen Gütertransport in Schwaben und Oberbayern einsteigen. Der machte im vergangenen Jahr mit rund 200.000 Tonnen ein knappes Drittel der Kapazitäten aus. Seit Anfang des Jahres fährt die Localbahn wieder auf der Fuchstalbahn zwischen Landsberg und Schongau Güterverkehr. „Wir müssen nach außen gehen, wollen das aber organisch angehen“, so Schmitt. Aus mehreren Güterzügen, die etwa aus Seehäfen kommen, stellt die Localbahn einen Güterzug für eine Nebenstrecke zusammen und fährt in dann dorthin.

Welche Folgen wird das Güterverkehrszentrum für die Localbahn haben?

Noch offen ist, welche Folgen es für die Localbahn haben wird, wenn das Container-Umschlagterminal im Güterverkehrszentrum im Städtedreieck Augsburg-Neusäß-Gersthofen in Betrieb geht. Die Bauarbeiten dafür laufen, von der Wirtschaft wird das Terminal erwartet. Dort sollen Container aus den Seehäfen vom Zug auf den Lkw zur Feinverteilung in Augsburg und Schwaben gehoben werden und umgekehrt. Man wolle bei dem ganzen Thema „mitmischen“, etwa mit der Bereitstellung von Zügen, sagt Schmitt. Ein unerwünschter Nebeneffekt wäre hingegen, wenn Firmen aufgrund der neuen Umschlagmöglichkeit nicht mehr auf den eigenen Schienenanschluss setzen, sondern den Lkw für die letzte Meile nutzen. „Die Localbahn muss in die Fabrikhöfe hineinfahren“, so Schmitt. Das sei weiterhin das Kerngeschäft.

Aktuell sind gut 30 Beschäftigte bei der Localbahn tätig, sechs Lokomotiven sind im Einsatz. Die Zentrale ist der Rangierbahnhof an der Friedberger Straße. Auf Höhe Spickel gibt es einen von zwei Zugängen zum Netz der Deutschen Bahn. Die Localbahn gehört dem Kemptner Mineralöl- und Energieunternehmen Adolf Präg, den Augsburger Stadtwerken und der Bür­ger­bahn­hof Ober­land Ver­wal­tung GmbH aus Murnau.