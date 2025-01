Lückenhafte Abrechnung des Corona-Impfzentrums: So läuft die Aufarbeitung

In diesen Tagen erreicht die Regierung von Schwaben Post, die auf großes Interesse stoßen dürfte. Absenderin ist die Stadt Augsburg, der Inhalt ein Gutachten. Es stammt von einer Anwaltskanzlei, die der Stadt zur Seite steht – in einer Angelegenheit, die intern seit geraumer Zeit hohe Wellen schlägt. Es geht um die Abrechnung des Corona-Impfzentrums. Wegen fehlender Leistungsnachweise des Betreibers drohen der Stadt Nachzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe. Inzwischen ist Bewegung in die Aufarbeitung gekommen, das Gutachten könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Ein Ende ist aber noch lange nicht in Sicht.

