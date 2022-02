"Lückenlose Aufklärung": So reagiert die Politik auf Pflegeheim-Missstände

Plus Einige Politiker äußern sich zu den Berichten über angebliche Missstände im Augsburger Seniorenheim Ebnerstraße. Ein Stadtrat fordert die Schließung des Heims.

Die bekannt gewordenen Pflegemissstände im Oberhauser Seniorenheim Ebnerstraße rufen zahlreiche Reaktionen hervor. Bezirks- und Stadtrat Frederik Hintermayr ( Die Linke) hält eine Schließung der Einrichtung für dringend geboten. Er fordert zudem „Sofortmaßnahmen, um die Bewohnerinnen und Bewohner aus der menschenunwürdigen Situation zu befreien.“ Nicht nur der Kommunalpolitiker ist über die angeblichen Missstände in dem Heim entsetzt.