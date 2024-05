Augsburg

07:13 Uhr

Neuanstrich statt Abschied: Wirt hat den Lueginsland-Biergarten modernisiert

Plus Seit 30 Jahren führt Albert Oblinger den Biergarten an der Augsburger Stadtmauer, für den er einst kämpfen musste. Jetzt hat er Mobiliar und Speisekarte erneuert.

Von Ina Marks

Eigentlich wollte Albert Oblinger nach dem Sommer im letzten Jahr seinen Biergarten Lueginsland schließen. Doch dann kam alles anders. Der Biergarten wurde modernisiert, die Speisekarte erneuert, der Name der Gastronomie an der alten Stadtmauer geändert. Mit dem Kurswechsel feiert Oblinger in dieser Saison das 30-jährige Bestehen der idyllischen Freischankfläche unter den hunderte Jahre alten Kastanienbäumen. Der 70-Jährige verrät, wer ihn zum Umdenken bewegte. Und er erzählt, wie er einst um die Eröffnung des Biergartens im Lueginsland kämpfte und als "Belagerer des Bauordnungsamtes" bei städtischen Behörden verschrien war.

Mit seinem typischen breiten Grinsen setzt sich Albert Oblinger an den Biertisch und steckt sich genüsslich einen Zigarillo an. "Acht Monate lang habe ich fast nicht geraucht, aber jetzt zur Biergartensaison, da juckt's mich einfach." Dabei war es gar nicht klar, dass der Augsburger in diesem Sommer wieder an seinem Lieblingsplatz sitzen würde. Oblinger wollte aufhören. Doch sein Sohn hatte etwas dagegen. "Alexander zeigte Interesse, in weiterer Zukunft den Biergarten zu übernehmen. Aber er meinte, man müsse ihn neu inszenieren." Jetzt sitzt Albert Oblinger in seinem neu gestalteten Garten, rätselt, ob die neue Farbe der Hütte mit Ausschank und Küche grau ist oder ob sie auch einen Grünstich hat. Er sagt, er wisse nicht mal genau, was der neue Name bedeuten soll. "OH's" heißt der Biergarten im Lueginsland jetzt. "Das war alles die Idee meines Sohnes", sagt der 70-Jährige mit einer Portion Stolz. Oblinger ist von der Modernisierung seines Biergartens überzeugt. Und auch von der neuen Speisekarte.

