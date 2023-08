Luft aus SUV-Reifen lassen: Klimaaktivisten sagen Aktion kurzfristig ab

@Herbert S

SUVs müssen entwaffnet werden???? Und warum jetzt ausgerechnet SUVs? Was genau macht jetzt diese Art von Fahrzeugen so gefährlicher als andere? Manche Leute haben sich diese Kfz zum Feindbild gemacht, ohne konkrete Begründung.

Und Tempo 30 in der gesamten Stadt ist so unnötig wie ein Kropf. Wenn sich alle an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten würden, wär schon viel gewonnen. Es gibt aber Bereiche, da macht 30 keinen Sinn.

Melden