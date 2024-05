Luginsland, Thing und Co: Die Biergarten-Saison hat wieder begonnen

Passend zum frühsommerlichen Wetter, haben in Augsburg wieder beliebte Biergärten und Ausflugslokale geöffnet. Der Andrang ist auch im Sonnendeck gleich groß.

Die Stadt erlebt ein frühsommerliches Wochenende, die Temperaturen liegen deutlich über der 20-Grad-Grenze. Viele Augsburgerinnen und Augsburger treibt es nach draußen – und direkt in einen der vielen Biergärten, die gerade wieder geöffnet haben. Die Saison hat dort ebenso wie in vielen Ausflugslokalen und weiteren Sommer-Anlaufstellen wieder begonnen.

Saisonstart: Biergärten und Sonnendeck haben in Augsburg wieder geöffnet

Da ist zum Beispiel das Sonnendeck in der Ludwigstraße. Der Betrieb dort läuft schon seit Ende April wieder – und wie schon in den Vorjahren üblich, war der Andrang dort bei sonnigem Wetter groß. Aber auch andernorts macht sich die Laune auf ein kühles Getränk und schönes Ambiente bemerkbar. So trafen sich etwa Nadine Holzer, Dominik Hofmann und Matheos Fokidis im Biergarten Luginsland, um dort auf den Frühsommer anzustoßen.

Ebenfalls seit April – bei gutem Wetter – hat einer der zentralsten Biergärten der Stadt geöffnet: das Thing am Vorderen Lech. Auch wenige Meter weiter, im Biergarten "Zum bayrischen Herzl" in der Spitalgasse, herrscht wieder Betrieb. Gleiches gilt für den Thorbräu-Biergarten in der Heilig-Kreuz-Straße, das Parkhäusl am Siebentischwald, das Drei Königinnen im Meister-Veits-Gäßchen oder die Kulperhütte an der Wertach. Und das sind nur ein paar Beispiele – die Auswahl in Augsburg ist groß.