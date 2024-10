Lukas Podolskis Mangal-Döner kommt nach Augsburg

Der Fußball-Weltmeister, Lukas Podolski, ist an verschiedenen Gastro-Unternehmen beteiligt. Unter anderem an Mangal-Döner. Ein solches Restaurant eröffnet demnächst am Martin-Luther-Platz in Augsburg.

„Ich bin eben kein Anzugträger, deswegen würde ein Fünf-Sterne-Restaurant gar nicht zu mir passen“, begründet Lukas Podolski immer wieder, warum er ausgerechnet in ein Döner-Franchise investiert. Angeboten werden verschiedene Variationen des Gerichts - auch mit unterschiedlichen Sorten Fleisch und als vegetarische Variante. Das Brot wird selbst gebacken und es gibt eine eigene Gewürzmischung. Das, berichten verschiedene Medien, mache diesen Döner besonders. Den ersten Mangal-Döner gab es in Köln. Mittlerweile gibt es allein in Nordrhein-Westfalen knapp 30 Filialen.

Wann in Augsburg genau eröffnet wird, ist bis jetzt nicht bekannt. „Demnächst hier“ prangt auf dem großen Plakat, das neben der ehemaligen Reiter-Filiale hängt. Mit dem Einzug der Kette zieht auf dem Martin-Luther-Platz in absehbarer Zeit wieder mehr Leben ein. Nach dem Auszug von Karstadt und Eckerle Studio (die zweite Filiale am Rathausplatz bleibt erhalten) ist der Durchgang zwischen Annastraße und Philippine-Welser-Straße ziemlich verwaist. Immerhin: In einen abgetrennten Bereich der Karstadt-Filiale (ehemaliger Zeitschriften-Laden) zieht über Weihnachten der Pop-up-Store Glaswald ein, der Christbaumschmuck der besonderen Art bietet.