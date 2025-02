Luxusleben ergaunert? „Dubai-Beamter“ aus Augsburg sitzt jetzt in Haft

Gefängniskost statt feinem Essen in edlen Restaurants, Blick aus vergittertem Fenster statt freie Sicht auf Dubais berühmten Wolkenkratzer Burj Khalifa: Das Leben auf der Überholspur hat für den Beamten Daniel B. aus Augsburg nun ein Ende genommen. Der Oberregierungsrat, der in der Bayerischen Staatskanzlei und zuletzt im Bauministerium gearbeitet hat, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Augsburger Staatsanwaltschaft bestätigt die Informationen unserer Redaktion. Die Beweislage gegen den 36-Jährigen wurde immer erdrückender.

