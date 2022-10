Machen Personalmangel und gestiegene Kosten die Pflege bald unbezahlbar?

Plus Nicht nur die Bewohner, sondern auch die Altenheimträger machen sich Sorgen angesichts der aktuellen Krise. Was auf die Betroffenen zukommt, kann noch niemand beziffern.

Seit Langem ächzen die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sowie ihre Angehörigen unter den hohen Kosten. Trotz Pflegeversicherung ist ein monatlicher Eigenanteil von 2000 Euro oder mehr keine Seltenheit. Viele Betroffene fürchten, dass die explodierenden Energie- und Lebensmittelpreise den Aufenthalt im Heim bald unbezahlbar machen. Große Sorgen machen sich aber auch die Träger. Und dies liegt nicht allein an den Preisen für Gas oder Fernwärme.