Macht das Kongressparkhaus bald komplett zu?

Das Kongressparkhaus neben dem Wittelsbacher Park wird nun möglicherweise komplett geschlossen. Die oberen Geschosse des maroden Parkhauses für Kongresshallen-Gäste sind bereits seit Jahren nicht mehr nutzbar, nun könnten aber auch die letzten 90 Plätze im Untergeschoss, die bisher für die Gäste des Hotels im Hotelturm nutzbar waren, betroffen sein. Das sagt Immobilienunternehmer Bernhard Spielberger, der Mehrheitseigentümer des Parkhauses. Wie berichtet, will Spielberger das Parkhaus abreißen und dort einen Wohnkomplex mit großer Tiefgarage errichten.

Im seit Jahren geschlossenen Parkhaus neben dem Hotelturm war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Nach Brand wurden Schäden am Kongressparkhaus entdeckt

Laut Spielberger müsse das Parkhaus hinsichtlich seiner Standsicherheit noch mal begutachtet werden. Hintergrund sei, dass nach dem Brand vor einigen Wochen Schäden im oberen Bereich des Parkhauses entdeckt wurden. Teils gibt es an Betondecken wohl Ausbrüche, die Zweifel an der Standsicherheit wecken. Darum laufe es aus Gründen der Vorsicht auf eine vorläufige Schließung heraus. Das sei in der Eigentümerversammlung so beschlossen worden.

Im Dorint-Hotel konnte man eine bevorstehende Schließung am Freitag nicht bestätigen. Entsprechende Informationen lägen nicht vor. Am Freitag war die Parkgarage für Hotelgäste weiterhin nutzbar.

