Mädchen stürzt von marodem Parkhaus neben dem Hotelturm

Mit einem Großaufgebot sind die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Freitagabend zum Augsburger Hotelturm geeilt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Kind von der baufälligen Parkhausruine neben dem Augsburger Wahrzeichen gestürzt und musste im Anschluss ärztlich behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sein aktueller Gesundheitszustand ist, ist nicht bekannt.

Der Einsatz zog sich über einige Zeit hin, da die Beamten zunächst noch überprüften, ob noch weitere Personen in dem baufälligen Gebäude unterwegs sind. Man habe aber keine weiteren Kinder oder Jugendlichen dort angetroffen.

Seit Jahren wird um die Zukunft der Bauruine gerungen

Ein Bewohner des Hotelturms erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass er in der Vergangenheit immer wieder einmal Geräusche aus dem Gebäude nebenan gehört und sich gefragt habe, ob das Parkhaus mittlerweile zu einem sogenannten „Lost place“ geworden sei. Von Seiten der Polizei hieß es am Freitag, dass es immer mal wieder Meldungen über Personen im Gebäude gebe.

Das Bauordnungsamt hatte angesichts der Baufälligkeit der unvollendeten Wohnbauruine, die auf Säulen über das Parkhaus gebaut und seit 2008 der Witterung ausgesetzt ist, im vergangenen Jahr einen Abriss verfügt. Das darunter stehende Parkhaus, das wegen Baufälligkeit gesperrt ist, ist (noch) nicht Gegenstand einer Abrissverfügung. Nach einer Klage gegen die Anordnung hat der Verwaltungsgerichtshof bereits Ende vergangenen Jahres in einem Eilverfahren beschlossen, dass einstweilen nicht abgerissen werden darf, bis im Hauptverfahren entschieden ist.