13-Jährige stürzt vom Parkhaus neben dem Hotelturm: Vorfall wirft Schlaglicht auf marode Immobilie

Mit einem Großaufgebot sind die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Freitagabend zum Kongressparkhaus neben dem Hotelturm geeilt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 13-Jährige gegen 18.20 Uhr von der baufälligen Parkhausruine am Wittelsbacher Park gestürzt und musste im Anschluss mit mehreren Knochenbrüchen und einer Kopfverletzung mit dem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war das Kind nach dem Sturz ansprechbar, wurde aber „erheblich verletzt“.

Laut Ermittlungen der Polizei war das Mädchen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, nachdem es in der dritten Etage auf eine Brüstung gestiegen war. Die 13-Jährige war mit vier Begleitern im Alter zwischen 15 und 18 Jahren im Parkhaus unterwegs, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs, da die Ruine abgesperrt und das Betreten verboten ist. Zudem untersuche man noch die weiteren Umstände des Vorfalls.

Seit Jahren wird um die Zukunft der Bauruine gerungen

Ein Bewohner des Hotelturms erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass er in der Vergangenheit immer wieder einmal Geräusche aus dem Gebäude nebenan gehört habe. Offenbar sei das Parkhaus inzwischen ein „Lost place“ geworden. Von Seiten der Polizei hieß es, dass es gelegentlich Meldungen über Personen im Gebäude gebe.

Der Vorfall wirft abermals ein Schlaglicht auf die Immobilie, über deren Zukunft seit Jahren gerungen wird. Zwischen den Teileigentümern gibt es Streitigkeiten über die Frage, ob saniert oder abgerissen werden sollte. Die Stadt verfügte zumindest für die unvollendete Wohnbauruine, die über dem ebenfalls maroden Parkhaus thront, einen Abriss, der wegen einer gerichtlichen Auseinandersetzung aber auf Eis liegt.

Minderheits-Eigentümer Wowra würde an die Stadt Augsburg verkaufen

Zuletzt deutete sich eine mögliche Bewegung an, nachdem Minderheits-Eigentümer Jürgen Wowra, der bisher eine Sanierung wollte und den von Mehrheitseigentümer Bernhard Spielberger gewünschten Abriss des Parkhauses mitverhinderte, nun bereit wäre, seinen Anteil von 0,4 Prozent an die Stadt Augsburg zu verkaufen. Wowra machte bereits vor den Sommerferien ein entsprechendes Angebot, wie er nun bestätigt. Gegenüber unserer Redaktion spricht er nun von einem „niedrigen Betrag“ unter seinen Selbstkosten, für den er sich trennen würde. Es sei nicht sein Ziel, Gewinn zu machen. Inzwischen konzentriere er sich als Unternehmer auf Projekte rund um Berlin und in der Schweiz. „Es ist daher an der Zeit für mich, die vielen Jahre der Streitigkeiten mit dem Mehrheitsgesellschafter zu beenden“, so Wowra. Die Stadt hätte bei einem Kauf künftig ein Werkzeug in der Hand, um selbst aktiv zu werden, wirbt Wowra. Baureferent Steffen Kercher bestätigte, dass es ein Kaufangebot gebe. Man prüfe dies, mehr könne er aktuell nicht sagen.

Mehrheitseigentümer Spielberger will nach wie vor einen Abriss mit Neubau

Dass ein Einstieg der Stadt in das Projekt im Promillebereich den gordischen Knoten lösen würde, darf aber hinterfragt werden. Mehrheitseigentümer Spielberger will wie berichtet einen Abriss und möchte ein großes unterirdisches Parkhaus mit einer oberirdischen Wohnbebauung (220 Wohnungen) bauen, scheiterte aber am Widerstand in der Eigentümergemeinschaft. Auch die Stadt Augsburg hatte den Überlegungen aber planungsrechtlich eine Absage erteilt - eine so massive Bebauung passe nicht an diese Stelle, war der letzte Stand. In der Vergangenheit hätte die Stadt allerdings auch einen kleinen „Hotelturm-Zwilling“ an dieser Stelle mitgetragen, um die Parkhausthematik vom Tisch zu bekommen.

Aktuell liefern sich Stadt Augsburg und Spielberger darüber hinaus Gefechte wegen einer Sicherung des Heizungskellers samt Gasleitung neben dem Parkhaus vor herabfallenden Trümmern. Die Stadt hat die Eigentümergemeinschaft dazu verpflichtet, Spielberger hält das für nicht effektiv und setzt weiter auf Komplettabriss. Vor Gericht verlor er zuletzt eine Klage gegen die Stadt zur Sicherungspflicht und hat nun Beschwerde bei der Regierung von Schwaben gegen den städtischen Bescheid eingelegt.

Alt-Augsburg-Gesellschaft fordert, dass die Stadt handelt

Zuletzt forderte die Alt-Augsburg-Gesellschaft, dass die Stadt sich Gedanken machen müsse, wie sie unabhängig von dem ewigen Hickhack um die Immobilie Parkplätze für den Kongress am Park und den Hotelturm schaffen könnte. Die Stadt hatte selbst einmal erwogen, unter der Gögginger Straße eine Tiefgarage zu errichten, die Überlegungen aus Kostengründen aber wieder verworfen. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft regt aktuell nach einer Planungswerkstatt vergangene Woche an, auf einem benachbarten städtischen Grundstück im Park an der Imhofstraße eine unterirdische Tiefgarage zu bauen oder auf dem Parkplatz der Erhard-Wunderlich-Sporthalle einen „Mobility-Hub“ (Parkhaus mit angeschlossenen Sharing-Angeboten) zu errichten, sollte dies auf der aktuellen Parkhaus-Fläche nicht möglich sein.