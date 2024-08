Mähen in der Höhe: So wird das Dach des Innovationsbogens gepflegt

Mit Fanggurten und Seilen gesichert, mäht in der Regel niemand seinen Rasen. Außer er ist, wie die Beschäftigten auf diesem Bild, auf dem Dach des Innovationsbogens zugange, um dort das Grün in Schuss zu bringen. Auf dem modernen Gebäude im Augsburger Innovationspark sind 1150 Rasenstücke zu je 1,25 Quadratmeter verlegt worden, um das Dach zu einer „grünen Lunge“ zu machen. Zudem wurden Blumen und Kräuter wie das Brillenschötchen, die Glockenblume, das Frühlings-Hungerblümchen, der stinkende Storchschnabel oder die Felsen-Fetthenne beziehungsweise der Blauschwingel gepflanzt, sagt ein Unternehmenssprecher der Walter Beteiligungen und Immobilien AG, der das Gebäude gehört.

Damit hochwachsende Pflanzen jene am Boden nicht zu sehr verschatten, müsse zweimal im Jahr gemäht werden. Erstmals sei dies vor wenigen Tagen der Fall gewesen. Durch die Begrünung von Dächern entstehe zum einen ein wichtiger Lebensraum für Insekten und bedrohte Pflanzenarten, sie würden aber auch die Bildung von Hitzeinseln vermeiden und CO 2 speichern und so das Klima in der direkten Umgebung verbessern, begründet das Unternehmen den Einsatz der Dachbegrünung.