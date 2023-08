Männer beobachten Fahrrad-Diebstahl am Kö – Polizei sucht Eigentümer

Am Augsburger Königsplatz werden zwei Männer Zeuge eines Fahrrad-Diebstahls. Die Polizei schnappt den Täter und sucht nun mit Beschreibung nach dem Eigentümer.

Nach einem Fahrrad-Diebstahl in der Augsburger Innenstadt sucht die Polizei nun nach dem Eigentümer. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, beobachteten zwei Männer am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr, wie ein 24-Jähriger ein Fahrrad am Königsplatz stahl. Der Täter entfernte zunächst das Fahrrad-Schloss und fuhr dann davon.

Fahrrad-Diebstahl am Augsburger Königsplatz: Polizei sucht Eigentümer

Die zwei Männer riefen die Polizei, eine Streife konnte den Dieb in der Volkhartstraße stellen. Nun läuft die Suche nach dem Eigentümer: Laut Polizei handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Dynamics in Schwarz, der Eigentümer kann sich bei der Inspektion Mitte unter 0821/323-2110 melden. (kmax)