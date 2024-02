Augsburg

Männer dringen in Kino ein und bedienen sich bei Speisen und Getränken

Ein Kinoeinbruch in Augsburg passiert am Vormittag, als keine Filme laufen. Ein Unbekannter klettert an einer Rolltreppe vorbei und öffnet seinem Begleiter die Tür.

Filme wurden am Montagvormittag im Augsburger Kino in der Viktoriastraße nicht gezeigt. Dennoch war das CineStar Tatort eines strafbaren Delikts. Zwei unbekannte Männer bedienten sich im Thekenbereich. Wie die Polizei informiert, drangen die Täter gegen 10.15 Uhr ins Kino ein. Das geschlossene Rolltor im Eingangsbereich war für sie kein Hindernis. Ein Mann kletterte seitlich am Geländer der angrenzenden Rolltreppe vorbei und öffnete seinem Begleiter eine Türe. Anschließend begaben sich die beiden Unbekannten zu den Verkaufsständen und entnahmen dort Getränke und Snacks, die sie auf einer Couch verzehrten. Als kurze Zeit später eine Reinigungskraft auf die Männer aufmerksam wurde, verschwanden sie durch eine Türe nach draußen. Ein Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank, dunkelblonde kurze Haare. Er trug eine rote Jacke und Jeans. Der zweite Mann trug einen blauen Kapuzenpullover und Jeans. (möh)

