vor 39 Min.

Männer nehmen nächtliches Bad im Herkulesbrunnen

Plus Immer wieder baden Nachtschwärmer in Augsburg im Herkulesbrunnen. Wie in der Nacht auf Samstag. An Konsequenzen wird bereits gearbeitet.

Von Ina Marks

Wahrscheinlich wundert sich Herkules schon lange nicht mehr darüber, was unter ihm am Brunnen so los ist. Der Prachtbrunnen in der Maximilianstraße mit der mächtigen Figur des griechischen Halbgottes lockt im Sommer Nachtschwärmer an, die es sich auf den Stufen bequem machen. Manchmal nimmt die Ausgelassenheit dort überhand. Wie in der Nacht auf Samstag.

Neun Männer hatten sich in der Nachtszene in Augsburg offenbar derart erhitzt, dass sie gegen fünf Uhr morgens in dem historischen Brunnen eine Abkühlung suchten. Vielleicht waren es auch nur ein paar Drinks zu viel im Vorfeld. Jedenfalls planschten die Unbekannten dort, einer sprang vom Brunnenrand ins Wasser. Szenen wie solche lassen die Stadt schon seit Langem überlegen, den Herkulesbrunnen, der zum Welterbe-Ensemble zählt, mit einem Gitter zu umzäunen. Bei Merkur- und Augustusbrunnen ist dies der Fall. Die Stufen des Herkulesbrunnens könnten dann ebenfalls nicht mehr als Sitzgelegenheit genutzt werden.

