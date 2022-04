Männer schlägern in einer Kneipe in Hochzoll

Ein Streit zwischen zwei Gaststättenbesuchern in Hochzoll endete mit einer handfesten Auseinandersetzung.

Dieser Besuch in einem Lokal ging gründlich schief: In der Nacht auf Sonntag gerieten in der Zugspitzstraße in Hochzoll gegen 1.30 Uhr mehrere Gaststättenbesucher aneinander. Zunächst hatte sich ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 41-Jährigen entwickelt. Irgendwann schlug der Ältere zu. Während der Auseinandersetzung stießen die beiden Streithähne gegen ein DJ-Pult, das samt Laptop zu Boden fiel und beschädigt wurde. Ein dritter Mann konnte die Auseinandersetzung schließlich schlichten. Nach aktuellem Stand, so die Polizei, wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (nip)