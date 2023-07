Augsburg

Magische Momente bei La Strada: Straßenkunst begeistert in Augsburg

„The Herock“ heißt die Show von Mr. Copini. Er war Teilnehmer am Straßenkünstlerfestival La Strada in Augsburg.

Plus Das Wetter trübt die Stimmung bei La Strada nicht. Der Veranstalter sorgt dafür, dass es für die Künstler kein Draufzahlgeschäft ist. Am Sonntag startet Programm um 15 Uhr.

Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr: In der Philippine-Welser-Straße, Ecke Rathausplatz staut es sich. Ein Halbkreis von mehr als hundert Menschen hat sich gebildet, es gibt an dieser Stelle in der Fußgängerzone fast kein Durchkommen. Man hört Lachen und Gejohle, unterbrochen mitunter von lauten Rockklängen. Passanten schauen fasziniert einem Künstler zu, der sie immer wieder in sein Programm einbezieht. Mr. Copini, wie er sich nennt, ist in voller Aktion. Eine Kugel, die er auf seinem Kopf balanziert, verteilt dem Geschehen eine fast schon magischen Moment. Das Straßenkünstlerfestival La Strada macht Station in Augsburg. Am Sonntag findet das Programm von 15 bis 20 Uhr statt.

Am Freitag musste die Veranstaltung frühzeitig abgebrochen werden

Drei Tage lang sind die Akteure in Augsburgs Innenstadt im Einsatz. Am Freitag und Samstag standen die Auftritte teils unter extrem schlechten Wetterbedingungen. Wegen des Regens wurde die Veranstaltung am Freitag frühzeitig abgebrochen. Es geht um die Sicherheit der Straßenkünstler, die teils waghalsige Aktionen vollziehen, hieß es zur Begründung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

