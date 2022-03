Augsburg

"Alle machen auf, wir machen zu": Mahagoni-Bar schließt nach 23 Jahren

Party vorbei: Die Mahagoni-Bar am Ulrichsplatz in Augsburg schließt.

Plus Die Mahagoni-Bar ist Geschichte. Nach fast 23 Jahren schließt der Club in der Augsburger Innenstadt. Schuld ist nicht nur die Corona-Krise.

Von Daniela de Haen

Clubs und Diskotheken in Bayern dürfen seit vergangenem Freitag wieder öffnen. Für sie ist es bereits das zweite Corona-Comeback innerhalb weniger Monate. Für die Mahagoni-Bar in Augsburg wird es keines geben. Der beliebte Club in der Innenstadt schließt - endgültig, nach fast 23 Jahren. "Alle machen auf, wir machen zu", sagt Betreiber Claus Wiedemann. "Natürlich tut das weh."

