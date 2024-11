Mahnende Stimme: Friedenspreisträger Helmut Hartmann feierte 95. Geburtstag

Es hätte früh vorbei sein können mit dem Leben des Helmut Hartmann. In der eisigen Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1944 fielen tausende Bomben auf Augsburg. Der damals 14-jährige Helmut lebte mit seiner Familie in einer Wohnung in der Bahnhofstraße. Das Haus wurde getroffen, es brannte lichterloh. Die Familie Hartmann aber überlebte. Ende Oktober feierte Helmut Hartmann nun seinen 95. Geburtstag im Kreise der Familie. 24 Verwandte und Freunde seien da gewesen, erzählt er unser Redaktion. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) habe vorbeigesehen und Glückwünsche überbracht. Der 95-Jährige Friedenspreisträger nimmt bis heute am Stadtgeschehen teil. Dazu gehört der tägliche Besuch auf dem Stadtmarkt.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmut Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis