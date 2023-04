Das ist bei den Maifeiern in Augsburgs Stadtteilen dieses Jahr geboten

Die Augsburger Stadtteile pflegen unterschiedliche Traditionen rund um den 1. Mai. Nicht überall wird der Maibaum aufgestellt, einmal gibt es sogar 15 Sorten Knödel.

Der 1. Mai steht vor der Tür und damit auch wieder viele Maibaumfeste in den Stadtteilen. In der Hammerschmiede geht es allerdings schon am Samstag, 29. April, mit dem Maibaumfest los. Dort wird schon seit Wochen fleißig an den Vorbereitungen gearbeitet, berichtet Sandra Boiger von der Arge Hammerschmiede. Das Fest findet ab 15 Uhr am Pappelweg bei Christkönig statt. Es gibt ein Rahmenprogramm, unter anderem von Kirche, Schule, Kindergarten und dem Trachtenverein. Weil der Festplatz mit Zelten überspannt ist, findet das Maibaumfest bei jedem Wetter statt.

In Bergheim werden bei gutem Wetter wieder Bänke und Tische im Freien aufgestellt. Foto: Peter Fastl

Auch in Bergheim wird schon am 29. April gefeiert. Ab 13.30 Uhr stellen die Bergheimer ihren Maibaum auf, gefeiert wird direkt im Anschluss. Bei gutem Wetter findet die Maifeier ab 15 Uhr am Kindergarten, bei schlechtem Wetter im Stork-Stadl statt.

Nach drei Jahren Pause findet wieder Augsburgs größter Maibaumumzug in Pfersee statt. Mit Musikbegleitung des Musikvereins Bergheim wird der Maibaum um 9.30 Uhr ab der Lutzstraße entlang der Augsburger Straße zum Kirchplatz gezogen. Mit dabei sind viele Pferseer Kitas, Organisationen und Vereine, die ihre liebevoll geschmückten Wagen dabei haben und den Umzug dadurch noch bunter und schöner machen.

Um den 1. Mai finden in den Stadtteilen wieder viele Maibaumfeiern statt, wie auf dem Archivbild vor Herz-Jesu in Pfersee. Foto: Peter Fastl

Im Anschluss stellt die Freiwillige Feuerwehr Pfersee am Kirchplatz den bunt geschmückten Maibaum auf. Wenn der Baum steht und Hahn und Fahnen die Spitze des Maibaums schmücken, beginnt auf dem Kirchplatz das Maifest mit Bier, Bratwürsten, Blasmusik und einer Theatergruppe. Für die Kinder ist dank des Kaninchenzuchtvereins ebenfalls gesorgt und mancher Festbesucher wird als schöne Erinnerung an den Tag einen Tombolagewinn mit nach Hause nehmen können.

In Göggingen wird wieder auf dem Vorplatz des Gögginger Schwimmbads in der Anton-Bezler-Straße gefeiert. Um 11 Uhr startet der Festumzug mit den Vereinen und Blasmusik vom Parkplatz des Hessing Kinderhauses in der Mühlstraße. Daran schließt sich bis etwa 13.30 Uhr ein Frühschoppen mit dem Kolping Blasorchester an.

In Göggingen unterhält das Kolping Blasorchester die Besucher des Maibaumfestes. Foto: Peter Fastl

Den Rest des Tages gibt es auf dem Platz Festbetrieb mit einer Tombola, Leckereien vom Grill, Kaffee und Kuchen und einem bunten Kinderprogramm, das unter anderem vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und dem Hessing Kinderhaus gestaltet wird. Auch eine Hüpfburg wird es geben, so der Arge-Vorsitzende Joachim Wetzenbacher. Für die Größeren treten die Cheerleader des TVA auf.

In Haunstetten gab es Probleme mit dem Maibaum

Eigentlich wollte man auch in Haunstetten in diesem Jahr einen neuen Maibaum aufstellen - doch dieser ist aufgrund der feuchten Witterung nicht rechtzeitig trocken geworden und wird deshalb zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt, berichtet der Arge-Vorsitzende Christos Kislinger. Trotzdem gibt es natürlich auch in diesem Jahr am 1. Mai eine Feier - traditionell wieder auf dem Gelände des Bremhofes an der Krankenhausstraße. Los geht es um 13 Uhr, für das leibliche Wohl sorgren die Naturfreunde Haunstetten. Die musikalische Begleitung kommt von den Hoberfeldtreibern.

In Oberhausen steht der Maibaum bereits, am 1. Mai klingt das Kirschblüten-Festival am Helmut-Haller-Platz "bayerisch-böhmisch" mit einem Weißwurst-Frühstück aus. Die musikalische Unterhaltung liefern "Blas & Band". Ab 13.30 Uhr spielen Charles & Travis.

Die Arge Lechhausen plant ihre Maifeier wie üblich am 1. Mai auf dem Stadtplatz am Schlössle. Ob dann auch der Maibaum aufgestellt werden kann, ist nicht sicher. Doch man sei zuversichtlich, dass bis dahin der Baukran, der jetzt noch dort steht, verschwunden ist, sagt der Arge-Vorsitzender Horst Hinterbrandner.

Ab 11 Uhr wird das Blasorchester Lechhausen spielen und am Nachmittag sorgt die Trachtenkapelle Lechausen für Stimmung. Auch eine Tanzgruppe des Trachtenvereins soll am Nachmittag auftreten. Kulinarisch werden die Besucher vom Team des Meteora versorgt, so Hinterbrandner.

In Hochzoll findet am 1. Mai auch in diesem Jahr das kombinierte Maibaum- und Knödelfest am Holzerbau statt. Sofern das Wetter mitspielt, gibt es im Freien mindestens 15 Sorten Knödel - von salzig bis ausgefallen und süß, so Organisator Gregor Lang. Am Maibaum wurden verblasste Tafeln erneuert, sodass er in neuer Pracht aufgestellt werden kann. Wer in diesem Jahr für die musikalische Umrahmung zuständig ist, war bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt.