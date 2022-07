Augsburg

vor 16 Min.

Makler will Provision einklagen – von einer verurteilen Totschlägerin

2020 wurde eine Zahnärztin in Regensburg wegen Totschlags verurteilt. Nun muss die Frau in Augsburg erneut vor Gericht, allerdings in einem Zivilstreit.

Plus Am Landgericht Augsburg hat eine Firma eine verurteilte Straftäterin verklagt. Es geht um hohe Gebühren und eine Villa, in der ein aufsehenerregendes Verbrechen geschah.

Von Jan Kandzora

Die 63-Jährige, um die sich bald ein Prozess vor dem Augsburger Landgericht dreht, ist von Beruf Zahnärztin, Kinderzahnärztin sogar. Das klingt harmlos. Wer die Zahngesundheit von Kindern überprüft, sollte schließlich in der Regel freundlich und zugewandt sein. 2020 wurde die Frau allerdings in Regensburg zu neun Jahren Haft verurteilt, weil sie ihren Ehemann wohl mit einem Draht oder einer Garotte erdrosselt hatte. Es war ein Verbrechen in gehobenen Kreisen: Es heißt, die 63-Jährige habe ihren Ehemann bei einer Gartenparty im englischen Windsor kennengelernt. Das Ehepaar lebte in einem großen Anwesen im Landkreis Straubing-Bogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen