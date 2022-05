Augsburg

"Man muss es kapieren": Katrin Oppelt verlor ihre Tochter durch Suizid

Plus Als sich die 18-jährige Lisa vor vier Jahren das Leben nimmt, zieht es ihrer Mutter den Boden unter den Füßen weg. Heute engagiert sich die Augsburgerin in der Suizidprävention.

Von Andrea Baumann

Die Familienbilder an der Wand der Wohnküche zeigen fröhliche Kinder in unterschiedlichen Altersstufen, drei Jungen und ein Mädchen. Die Fotos der jungen Frau erwecken den Eindruck von Lebensfreude und Neugier auf das, was die folgenden Jahre bringen mögen. Vielleicht die erste große Liebe, ein Studium nach dem Abitur? Lisa hat all das nicht erlebt. Die Augsburger Gymnasiastin hat sich im Alter von 18 Jahren das Leben genommen.

