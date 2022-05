MAN stoppt Pläne für das neue Logistikzentrum in Lechhausen

Plus MAN legt ein Projekt im Lechhauser Gewerbegebiet auf Eis. Es gibt jedoch weitere mögliche Interessenten – Sägenhersteller Eberle und die Mediengruppe Pressedruck.

Das Unternehmen MAN Energy Solutions hat das vorläufige Aus der Pläne für ein neues Logistikzentrum im Lechhauser Gewerbegebiet bekannt gegeben. Das habe der Vorstand Ende April beschlossen, teilte MAN am Dienstag mit. Grund für den Planungsstopp seien die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten. "In der gegenwärtigen Situation lässt sich die Risiko-Nutzen-Abwägung für dieses Großprojekt nicht seriös durchführen", erklärt Michael Singer, Leiter der Konzernlogistik. "Neben den derzeit nicht kalkulierbaren Beschaffungskosten für Material und Bau müssen wir auch die erheblichen weltpolitischen Unsicherheiten berücksichtigen, die für uns alle im geschäftlichen wie privaten Umfeld sichtbar sind."