Mangel an Azubis: Not macht Augsburger Betriebe erfinderisch

Im Wettbewerb um Auszubildende lassen sich auch die Unternehmen in der Region viel einfallen. Not macht erfinderisch, heißt es. Und an Erfindungsgeist mangelt es nicht: Neben extra freien Tagen, Sonderprämien, Zulagen für den öffentlichen Personennahverkehr oder den Führerschein winken schon auch mal Wellnessgutscheine. Das mag die Aufmerksamkeit der jungen Menschen auf das Angebot richten. Und ein bisschen etwas „obendrauf“ kann da bekanntlich nie schaden.

