Mann am Kö geschlagen: Videoüberwachung führt zu Ermittlungserfolg

Ein Mann wird am Königsplatz angegangen und geschlagen. Durch die Videoüberwachung kann die Tat nachvollzogen werden.

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch gegen 21 Uhr zu einer Körperverletzung am Königsplatz. Der 34-Jährige zeigte am Donnerstag auf der Polizeiinspektion Augsburg Mitte an, dass er von einem Mann im Bereich des Königsplatzes unvermittelt angegangen und geschlagen worden sei. Aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung konnte die Tat nachvollzogen werden. Die Beamten konnten einen 38-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Körperverletzung. (ziss)