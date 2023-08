Mann attackiert Tankstellen-Mitarbeiter am Leonhardsberg mit Flasche

In der Tankstelle am Augsburger Leonhardsberg geht ein 24-Jähriger auf einen Mitarbeiter los. Der Attackierte kann ausweichen. Die Polizei ermittelt.

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht aus Samstag auf einen Mitarbeiter der Tankstelle am Leonhardsberg losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 1.30 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen den beiden, als der 24-Jährige mit einer Flasche nach dem Mitarbeiter schlug. Der so Attackierte konnte aber ausweichen.

Tankstellen-Mitarbeiter wird am Augsburger Leonhardsberg attackiert

Der 24-Jährige flüchtete, kam kurz darauf aber zurück und konnte dabei gestoppt werden. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (kmax)