Mann aus dem Allgäu vermisst: Zuletzt in der City-Galerie gesehen

Ein Mann aus dem Allgäu wird vermisst. Zuletzt wurde er in Augsburg in der City-Galerie gesehen. Die Polizei veröffentlicht ein Bild. Es gibt noch einen Vermisstenfall.

Ein Mann aus Bad Hindelang im Allgäu wird seit Mittwochnachmittag, 27. Dezember, vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde der 39 Jahre alte Peter Manuel Piak zuletzt im Augsburger Einkaufscenter City-Galerie am Willy-Brandt-Platz gesehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste könnte sich aufgrund einer Krankheit in einer orientierungs- und hilflosen Situation befinden, so die Polizei.

Die Polizei sucht nach Peter Piak, der vermisst wird. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Peter Piak wird wie folgt beschrieben: circa 1,64 Meter groß, dünne Statur, Oberlippen- und Kinnbart, Haarkranz mit längeren blonden Haaren. Bekleidet ist er mit einer schwarzen North-Face-Jacke mit Fellkragen, dunkelblauer Mütze, Jeans und schwarzen Schuhen.

Polizei Augsburg sucht zudem nach einer vermissten Frau

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Zeugen, die den 39-Jährigen seit seinem Verschwinden gesehen haben oder die seinen aktuellen Aufenthaltsort kennen, sich an die 0821/323-2710 oder an den Notruf 110 zu wenden. Keine neuen Hinweise gibt es nach Angaben der Polizei im Fall einer vermissten Frau aus Augsburg.

Maria Frehr aus Augsburg ist verschwunden. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Die 42 Jahre alte Maria Frehr aus Lechhausen gilt seit vergangenem Samstag als spurlos verschwunden. Die Polizei ging mit einem Foto der Frau an die Öffentlichkeit. Die Vermisste könnte sich laut Polizei im Bereich Donauwörth aufhalten. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise über den Verbleib der Augsburgerin unter 0821/323 2310. Zeugen können sich auch an den Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. (ina)

