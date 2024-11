Mann aus Augsburg kauft offenbar gestohlenes Auto über das Internet

Es muss einem 47-jährigen Mann aus Augsburg einen ganz schönen Schrecken eingejagt haben. Am Sonntag hatte der Mann in Köln ein Auto abgeholt, das er über eine Online-Plattform gekauft hatte. Am Montag ging er zum Amt, um es in der Stadt anzumelden. Dabei stellt die zuständige Stelle allerdings fest, dass „das Auto zur Fahndung ausgeschrieben ist“, heißt es von der Polizei. Offenbar war es in der Vergangenheit in Frankreich gestohlen worden. Die Polizei stellte daraufhin das Auto und die Papiere sicher, die Beamten ermitteln nun gegen den Verkäufer des Autos in Köln. (jaka)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis